UFFICIALE – Diritti TV 2024-2027 per le competizioni Uefa: la nuova assegnazione

Ma non sarà l’unica novità del nuovo format: le squadre, infatti, non saranno più divise in otto gironi differenti, ma saranno inserite in un girone unico, che stabilirà quali gare giocheranno le varie squadre grazie al cosiddetto “sistema svizzero”.

In tal senso saranno garantite almeno 8 gare ad ogni squadra partecipante, di cui 4 in casa e 4 in trasferta. I migliori 8 club piazzati in questo unico maxi-girone si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale nella fase eliminazione diretta. Le squadre dalla 9ª alla 24ª posizione, invece, dovranno lottare fra di loro per arrivarci, in un turno preliminare alla stessa fase eliminazione diretta.