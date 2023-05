Champions League, il Milan si consola con il montepremi: le cifre

Il momento è complicatissimo in casa Milan, soprattutto dal lato sportivo. Non potrebbe essere altrimenti vista l’uscita dalla Champions League per mano dell’Inter e la situazione precaria in Serie A. Infatti il Diavolo ha l’assoluto bisogno di terminare la corsa tra le prima quattro, per non mancare all’appuntamento Champions 2023/24.

Milan, tutti i ricavi della Champions League

Tuttavia c’è un lato dal quale la dirigenza rossonera può sorridere: quello economico. Sono infatti tantissimi i milioni che il Milan si ritroverà in tasca dopo questa cavalcata in Champions League.

È vero: raggiungere la finale avrebbe fruttato circa 90 milioni. Così ha fatto l’Inter che riesce ad andare a riposo, per stasera, con la botte piena e la moglie ubriaca. Nonostante ciò il Milan si è guadagnato il suo montepremi da redistribuire sul mercato di quest’estate.

FOTO: Milan

Infatti sono circa 73 i milioni di euro che il Diavolo andrà ad incassare da questa edizione di Champions League. Di questi 73 milioni ben 12 arrivano dalla qualificazione alle semifinali, dato che forse può rendere meno amara la sconfitta. Tuttavia, come ha detto Maldini, dovrà investire con cura questo capitale.