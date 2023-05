La Coppa Italia cambia format? De Siervo fa chiarezza

Cambio format in vista? La Coppa Italia potrebbe presto prendere una nuova forma, andando a seguire il modello che si utilizza per la Coppa Nazionale d’Inghilterra, la FA Cup.

Ad annunciare questo possibile cambio di rotta è stato l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, che ha ipotizzato questo nuovo formato da proporre presto ai club, con la speranza che la Coppa Nazionale Italiana possa così incrementare il suo livello di spettacolarità. Di seguito le sue parole.

“Abbiamo elaborato un progetto sulla falsariga del modello inglese, lo sottoporremo a breve al voto delle squadre. Avremo due modelli opposti, far giocare la squadra più grande nel campo di quella più piccola ha alcuni problemi: per esempio non si potrebbero usare goal line technology o VAR in alcuni stadi. Sarebbe più vicina agli anni ’80 che ai tempi moderni, detto questo i club saranno chiamati nelle prossime settimane a decidere se il prossimo bando per i diritti della Coppa Italia avrà il modello attuale o quello simil-inglese”.