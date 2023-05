Coreografia Milan: la Curva Sud manda un messaggio ai tifosi

Si avvicinano le 21:00 e a “San Siro” continuano gli allestimenti della Curva Sud per la coreografia che sarà messa in atto prima del calcio d’inizio del derby d’andata. Nelle ultime ore la “Banditi Curva Sud Milano” ha comunicato con una storia su Instagram le disposizioni per la riuscita perfetta del lavoro che sta andando avanti da settimane e che staserà vedrà finalmente la luce.

Le disposizioni della Banditi Curva Sud Milano

Come si legge dai canali social sono state “ordinate” tre disposizioni, la prima e la terza riguardando a delle plastiche che non devono essere spostate per nessun motivo e nel momento del countdown dello speaker dovranno essere sollevate al cielo. La seconda invece riguarda i cellulari e viene richiesto di non utilizzarli durante l’esposizione della coreografia per farla riuscire al meglio.