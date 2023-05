Corsa Champions, Milan appaiato con Roma e Inter al quarto posto: cosa dice il regolamento

Con lo scudetto ormai già tra le mani del Napoli, il miglior spettacolo che la nostra Serie A può offrire è quello della lotta per la Champions League. La corsa per la conquista dei tre posti rimanenti per la qualificazione alla massima competizione europea è sempre più avvincente.

Sotto i partenopei la classifica si fa sempre più densa. Da 55 a 61: ben sei squadre si trovano in altrettanti punti e le prossime settimane saranno decisive.

Anche coloro che sembravano aver preso il là come Lazio e Juventus hanno rallentato e si trovano nel limbo Champions. Formazioni come Inter e Atalanta, invece, hanno ripreso a marciare per ottenere un posto tra le migliori quattro.

Corsa Champions scontri diretti

Lotta Champions sempre più intricata: cosa succede in caso di arrivo a pari punti?

Al momento il quarto posto è occupato da tre squadre “in contemporanea”: Milan, Roma e Inter. Molti tifosi si chiederanno quindi: in caso di arrivo a pari punti, chi si qualificherà alla prossima Champions League?

Attualmente la lotta al quarto gradino premia l’Inter. Questo perchè, provvisoriamente, chi ha la miglior differenza reti tiene il “muso” davanti agli altri. Ma a fine campionato saranno gli scontri diretti a decidere il tutto.

Se la graduatoria si mantenesse tale, sarebbe la migliore nella “mini-classifica” a tre a prevalere. Ad oggi la formazione di Mourinho e i rossoneri si trovano a cinque punti, mentre i nerazzurri fermi a tre. Ciò che potrebbe determinare le sorti di questa situazione complicata sarà il big match di sabato tra Roma e Inter, anche se tutto può ancora cambiare.