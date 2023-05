De Ketelaere-Milan, tra permanenza e addio: le ultime sul futuro

Una stagione altalenante quest’ultima per Charles De Ketelaere, protagonista contro la Sampdoria di un’altra prestazione senza infamia e senza lode. Uno scenario che non può che aggiungere ulteriori incertezze al suo futuro, come reso evidente anche dalle dichiarazioni di Pioli a fine gara.

Se nelle intenzioni della dirigenza rossonera, l’idea principale spingerebbe verso un maggiore rinforzo in attacco, la figura di De Ketelaere non parrebbe del resto del tutto certa all’interno del Milan.

De Ketelaere, Milan

Futuro De Ketelaere in bilico: il Milan incontrerà il suo entourage a fine stagione

Secondo quanto trapela dalle stesse parole del tecnico rossonero, la situazione del calciatore belga potrebbe infatti essere rivalutata verso la fine del campionato. Che possano esserci buone possibilità per un prestito del giocatore nella prossima finestra estiva?

Verso la fine della stagione, come anche riportato da Calciomercato.com, dovrebbe in ogni caso esserci un confronto tra la società rossonera e l’entourage di De Ketelaere, probabilmente per la necessità di fare un quadro della sua prima stagione al Milan.

Non pochi attualmente i dubbi sul suo futuro. Tutto dipenderà dalla volontà del club di proseguire ancora con il giocatore e investire sui suoi eventuali sviluppi futuri.