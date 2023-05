Derby di Champions, Darmian punzecchia il Milan: la frecciata in diretta

Il Milan di Stefano Pioli non sbaglia la partita contro la Lazio di Sarri, ottenendo 3 punti fondamentali in chiave qualificazione Champions League: attualmente i rossoneri si trovano al quinto posto, a -2 dai cugini nerazzurri, vincenti anche loro sul campo dell’Olimpico contro la Roma.

Unica nota stonata nel bel pomeriggio di San Siro è l’uscita dal campo di Rafael Leao, per un fastidio alla coscia: il tecnico rossonero ha rassicurato i propri tifosi sulle condizioni del portoghese, ma solo domani si saprà l’esito dell’infortunio.

Il derby di Champions League, che varrà un posto in finale nella competizione, è ormai alle porte: l’andata si giocherà mercoledì 10 maggio e l’infortunio di Leao potrebbe impensierire staff e tifosi rossoneri.

Le due milanesi arrivano alla sfida con una vittoria per ciascuno in Campionato, rispettivamente su Lazio e Roma; uomo chiave nella formazione nerazzurra, e sempre più leader difensivo, è Matteo Darmian, protagonista anche contro i giallorossi.

Al termine della sfida contro la Roma, Darmian è intervenuto ai microfoni di DAZN, lanciando una frecciatina alla squadra rossonera:

Siamo pronti, prepareremo in questi giorni la partita nel migliore dei modi. Il Milan non è solo Leao, e sicuramente dovremo fare una partita molto attenta, di squadra e difensiva.

Poi il commento sul suo passato rossonero:

Come sempre detto, al Milan devo tanto perché mi ha fatto crescere come persona e come giocatore, ma ora sono un giocatore dell’inter e do il massimo per questa società.