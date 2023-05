Pobega: “La sconfitta contro l’Inter è stata una batosta”, poi carica il Milan per il campionato

La sfida tra Milan e Sampdoria concluderà il sabato di Serie A. I rossoneri, al momento quinti in classifica a pari punti con l’Atalanta, devono vincere per avvicinarsi al quarto posto occupato dalla Lazio. Gli uomini di Stefano Pioli questa sera sono chiamati a tornare alla vittoria in campionato dopo la sconfitta contro lo Spezia e dovranno sin da subito resettare la mente dopo l’eliminazione dalla Champions League contro l’Inter.

Di seguito le parole di Tommaso Pobega nel pre partita di Milan-Sampdoria a Milan TV.

Sicuramente è stata un’emozione forte, una bella batosta ma dal giorno dopo abbiamo cercato di rimetterci in campo per gli allenamenti e cercato di preparare al meglio questa partita e finire al meglio il campionato. L’obiettivo adesso è affrontare la sfida di oggi con la massima attenzione e lucidità per poi preparare la gara contro la Juventus e poi quella con il Verona.

Secondo me la Sampdoria farà come ha fatto nelle ultime partite, mettendo in campo ciò che riescono a fare meglio. Devono cercare di alzare il livello e puntare alla vittoria. Tutte le partite sono difficili, loro sono professionisti e stanno giocando tutte le partite al meglio. Sono sicuro che oggi faranno la loro partita con le loro possibilità e noi dobbiamo cercare di essere migliori di loro per portare a casa la vittoria.