Euroderby, il Milan cambia il proprio programma in vista di martedì: le novità

Ieri pomeriggio si è conclusa una settimana disastrosa per il Milan che mercoledì hanno perso 0-2 l’andata della semifinale di Champions League contro l’Inter e ieri hanno perso 2-0 contro lo Spezia non approfittando del pareggio di venerdì sera della Lazio per avvicinarsi ai primi 4 posti della classifica. Sembra che Stefano Pioli abbia perso il controllo della squadra proprio come era successo già successo due volte quest’anno: a gennaio e a marzo. Nel frattempo arrivano importanti novità nel programma dei rossoneri in vista della sfida di ritorno di martedì sera contro l’Inter.

Le novità nel programma del Milan

Il Milan dovrà concludere nel migliore dei modi una stagione finora difficile. Martedì sera i rossoneri dovranno rimontare le due reti di svantaggio subite nel match d’andata contro l’Inter. Per arrivare nel migliore dei modi alla sfida che si disputerà tra poco più di 48 ore, il Milan ha cambiato il suo programma in vista del derby: la rifinitura si svolgerà domani alle 17 e non in mattinata, Stefano Pioli parlerà in conferenza alle 14:30 e i giocatori domani sera andranno obbligatoriamente, e non facoltativamente come settimana scorsa, in ritiro a Milanello.