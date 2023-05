Euroderby, Pioli scalda l’ambiente: “Il Milan ha un DNA da Champions!”

A pochi giorni dall’importante semifinale contro l’Inter, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha concesso un’intervista al New York Times.

Parlando proprio di Champions League, il tecnico rossonero ha parlato del ruolo avuto dalla storia del club in questa competizione finora:

“Non è arrivata come un qualcosa di pesante, ma più come una forza. La storia del club ci ha spinto a dare di più. Il DNA esiste, questo club è abituato a questi momenti, a queste emozioni. Sa essere protagonista“.

Pioli torna sullo Scudetto dell’anno scorso: “Abbiamo vinto con la rosa più giovane” Sulle differenze fra questo Milan e quello del passato: “Questa squadra ha vinto lo scudetto con la rosa più giovane a farlo. Un club deve avere un progetto. Il nostro è chiaro: investire sui giovani e farli crescere. Il club è stato intelligente nel fare in modo che ci fosse un mix con dei giocatori più esperti. È per questo che siamo riusciti a ottenere risultati così buoni in così poco tempo. A volte un allenatore può dire qualcosa e questo ha un impatto. Ma a volte anche un compagno di squadra, un campione, aiuta. Tutto viene fatto con lo stesso obiettivo”.

Sul modo in cui il calcio italiano si sta affermando in ambito europeo in questa stagione: