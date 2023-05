Spezia-Milan, Pioli sorprende: esclusione eccellente in attacco

Dopo la sconfitta arrivata mercoledì sera nella sfida d’andata della semifinale di Champions League contro l’Inter, il Milan è pronto a scendere in campo questo pomeriggio alle 18 contro lo Spezia. I rossoneri sono chiamati a tornare alla vittoria in trasferta che in campionato manca dalla sfida contro il Napoli, 0-4, dello scorso 2 aprile. Gli uomini di Stefano Pioli, dopo il pareggio di ieri sera della Lazio contro il Lecce, vincendo scavalcherebbero momentaneamente l’Inter in classifica e si porterebbero ad un solo punto di distanza dai biancocelesti.

Le formazioni ufficiali di Spezia-Milan

Spezia e Milan scenderanno in campo tra meno di due ore per un match fondamentale sia per i liguri, in ottica salvezza, sia per i rossoneri, in lotta per un posto tra le prime 4 posti in classifica.

Di seguito le formazioni ufficiali di Spezia-Milan.

Spezia (4-4-2): Dragowski; Amian, Nikolau, Wisniewski, Reca; Ekdal, Ampadu, Bourabia, Esposito; Nzola, Gyasi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Origi