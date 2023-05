Brahim Diaz torna al Real? Indiscrezione clamorosa dalla Spagna

Ѐ stata una crescita esponanziale al Milan la sua, ecco ora che il 10 rossonero potrebbe fare il suo ritorno in Spagna.

Brahim Diaz, da quando è approdato al Milan, ha saputo ritagliarsi nel tempo uno spazio importante nella rosa. Le sue qualità sono cresciute in modo notevole e la fiducia di Paolo Maldini e Stefano Pioli hanno giocato un ruolo fondamentale nella sue stagioni al Milan.

Ora il club rossonero è in una fase di scelte per quanto riguarda il calciomercato, tra rinnovi e probabili adii ci si prepara ad una rifondazione della squadra.

Ecco che dalla Spagna arriva una notizia importante. Secondo Radio Estadio, durante il programma Onda Cero, il numero 10 del Milan sarebbe ai dettagli per quanto riguarda il suo rinnovo di contratto con il Real Madrid. Ricordiamo che il trequartista è di proprietà del Real Madrid appunto, ed è in prestito al Milan il quale contratto con i rossoneri andrà in scadenza nel Giugno 2023.

Il diritto di riscatto per il Milan è fissato a 22 milioni di euro, controriscatto per il Real Madrid invece a 27 milioni. Dunque saranno settimane decisive anche per capire quale sarà il futuro del giocatore forse più influente negli ultimi mesi, assieme a Leao, del Milan.