Futuro De Ketelaere, ipotesi cessione in estate? Il Milan ha le idee chiare

Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro, già da un po’, per cercare di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Da circa due anni a questa parte il Milan è tornato tra i grandi, prima in Italia, adesso anche in Europa. Il secondo posto dietro l’Inter di due anni fa si è trasformato in primo posto nella passata stagione, con la vittoria dello scudetto, e in Champions League gli uomini di Pioli hanno raggiunto le semifinali in questa stagione, contro ogni pronostico.

L’obiettivo è quello di chiudere al meglio questa prima parte di 2023, sarebbe importante anche per la squadra del futuro.

Le idee della dirigenza rossonera sono chiare, provare a rafforzare la rosa con elementi di alto livello, ma dal costo non eccessivo, e blindare i giocatori più forti già presenti in rosa.

Tra questi, sembrerebbe rientrare anche Charles De Ketelaere. Infatti, nonostante la stagione più che deludente del fantasista belga, soprattutto dopo le tante aspettative su di lui, i rossoneri non vorrebbero privarsene a fine stagione, neppure mandandolo via in prestito.

Il Milan ha deciso: De Ketelaere non si muove

Stando a quanto appreso su La Gazzetta dello Sport, il Milan non avrebbe intenzione di cercare acquirenti né in Italia né all’estero per Charles De Ketelaere.

I rossoneri pensano che la stagione prossima possa essere quella dell’exploit per l’ex Bruges ed è la speranza di tutti i tifosi.