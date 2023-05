Ibrahimovic salta il Verona: quale futuro per lo svedese ora?

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic ai titoli di coda? Intanto lo svedese si prepara al probabile ultimo saluto a San Siro.

Era un suo obiettivo ma forse non ce la farà. Ibrahimovic potrebbe non scendere in campo per l’ultima giornata di Serie A contro l’Hellas Verona. I suoi acciacchi fisici lo mantengono ancora distante dal campo e, nonostante l’intraprendenza del giocatore svedese, dovrà dare prioprità al benessere del proprio fisico.

Quale futuro ora?

Ad oggi possiamo dire che Ibra ha vissuto una stagione molto complicata. Una serie sfortunata di eventi che lo hanno visto quasi sempre relegato in tribuna. Lui non ha mai dato chiari segnali sul suo futuro o su un probabile addio, ma ora la sua carriera si trova sicuramente ad un bivio.

Secondo Tuttosport la possibilità che possa rimanere al Milan ma in altre vesti sembra esserci, cresce anche l’ipotesi di un suo affiancamento ad Enzo Raiola, figlio di Mino, nel “Team Raiola“. Ma si parla anche di altre squadre italiane interessate allo svedese, come ad esempio il Monza.

Dunque poche cose sono chiare sul futuro calcistico di Ibra ma molto probabilmente l’unica certezza è che Giovedì 4, a San Siro, darà il suo ultimo saluto da giocatore alla folla che più lo ha amato.