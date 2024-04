“Sarà complicato”: Milan, il giudizio di Benitez è chiarissimo

Rafa Benitez lancia un messaggio chiaro al Milan e ai suoi tifosi. Il suo giudizio sa di sentenza: “Sarà complicato” ha detto l’ex tecnico del Napoli.

Le parole di Benitez al Milan sono state abbastanza chiare: il suo “sarà complicato” spiazza i tifosi rossoneri. Pioli e i suoi uomini, senza più nulla da chiedere a questa stagione, vogliono consolidare il secondo posto e chiudere il campionato.

Nelle ultime quattro giornate il Milan affronterà in ordine Genoa, Cagliari, Torino e Salernitana. Soltanto dopo si inizierà a fare i conti con le decisioni da prendere per il futuro e, in primis, sul nuovo allenatore.

Pioli non dovrebbe essere più il tecnico dei rossoneri e ci sono vari nomi che sono stati accostati alla panchina del Diavolo nelle ultime settimane. Riguardo ciò si è espresso Benitez dicendo la sua.

Benitez sul nuovo allenatore del Milan: “Sarà complicato subentrare a Pioli”

Rafa Benitez, ex conoscenza della Serie A, ha riferito alla Gazzetta dello Sport che trovare il nuovo allenatore del Milan non sarà facile. Subentrare a Stefano Pioli, infatti, sarà difficile ha detto l’allenatore spagnolo quando gli è stato chiesto di Julen Lopetegui sulla panchina dei rossoneri la prossima stagione.

“Non conosco così a fondo le dinamiche, posso dire che Julen è un ottimo allenatore. E che subentrare a Pioli, che ha vinto, sarà complicato”.

Queste le parole di Benitez che ha voluto sottolineare come per chi sarà il post Pioli, il quale ha riportato lo scudetto al Milan, non sarà una passeggiata.