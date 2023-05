Infortunio Leao, arriva l’esito degli esami: Champions League a rischio?

Il Milan dopo la vittoria di ieri pomeriggio contro la Lazio è pronto ad affrontare l’Inter nell’Euroderby. Non era scontato arrivare a questo punto della stagione in semifinale di Champions League e al quinto posto in campionato a -2 punti dalla zona Champions. Risultati impensabili dopo i 3 gol subiti nel derby, i 4 contro la Lazio ed i 5 contro il Sassuolo. Nota dolente della partita di ieri, però, è stato sicuramente l’infortunio di Rafael Leao uscito anzitempo dalla sfida contro i biancocelesti. Oggi sono stati effettuati gli esami di controllo in seguito all’infortunio del portoghese.

L’esito dell’infortunio di Leao

I rossoneri hanno fatto un ottimo percorso, soprattutto grazie ad una ritrovata solidità difensiva, finora in Champions League eliminando agli ottavi il Tottenham, ai quarti il Napoli e in semifinale affronteranno l’Inter per un doppio Euroderby che si prospetta infuocato. Grande merito va dato sicuramente a Leao che ha deciso il match di ritorno dei quarti di finale servendo un assist per il gol di Giroud. Di seguito il comunicato del Milan sull’esito degli esami di controllo di Rafael Leao.