Allenamento Milan, aggiornamento su Tomori, Ibra e Pobega: le condizioni

La partita di campionato, terminata in pareggio contro la Roma, ha portato al Milan a fare diverse sostituzioni per via di alcuni infortuni. Il 3 Maggio alle ore 21:00 ci sarà Milan-Cremonese. Partita decisiva per mantenere viva la qualificazione in Champions League.

Facciamo quindi il punto sulla situazione dei tre infortunati in casa Milan e sulle loro condizioni.

Il punto su Tomori, Ibra e Pobega

Oggi si è tenuta la sessione di allenamento per i rossoneri in vista della prossima partita di campionato. Tomori, reduce da una contusione alla coscia rimediata contro la Roma, ha svolto oggi lavoro personalizzato. Tuttavia non sarà comunque disponibile causa squalifica, tornerà a disposizione per la partita di Sabato prossimo contro la Lazio.

Anche Tommaso Pobega sarà ancora indisponibile. Il centrocampista ha riportato in allenamento una frattura ad una costa. Lavoro personalizzato invece anche per Zlatan Ibrahimovic che sarà ancora indisponibile per via della lesione al gemello mediale del polpaccio destro, riportata durante il riscaldamento contro il Lecce.