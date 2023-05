Coppa Italia, Shevchenko e il suo pronostico: “Da milanista non posso dire che vince l’Inter”

Le parole dell’ex. La sfida di questa sera, in cui Inter e Fiorentina si giocheranno la possibilità di conquistare la Coppa Italia, vede la presenza, da spettatori, di una moltitudine di ex calciatori: tra questi, è presente anche l’ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko.

Intervistato ai microfoni di Mediaset, il vincitore del Pallone d’oro 2004 si è prima gettato in un pronostico sull’imminente sfida, e si è poi concentrato anche sulla sua ex squadra, il Milan. Di seguito le sue parole.

“Un pronostico per stasera? Da milanista non posso dire che vince l’Inter, vince la Fiorentina 2 a 1 ma segna Dzeko. È una grande stagione per il calcio italiano. Oggi è una bellissima finale. Il calcio italiano sta tornando. Milan? Sono sicuro che Paolo Maldini e Massara rinforzeranno la squadra. È stata una stagione positiva, è importante entrare in Champions. Allenare una squadra? Vediamo, per ora sono concentrato sull’Ucraina. Il calcio è sempre nel mio cuore. La scuola di allenatori italiani cerca sempre la novità. Il lavoro degli allenatori è la base del calcio italiano.”