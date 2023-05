Inter-Milan, Braida rassicura: “Leao può dare la scossa per ribaltarla”

Intervistato da Libero, l’ex dirigente rossonero Ariedo Braida si è detto fiducioso sulla possibile rimonta del Milan nell’Euroderby:

“Mi aspetto una gara dove il Milan dovrà reagire alla brutta prestazione dell’andata in cui i rossoneri sono stati dominati. Nel calcio si vince e si perde, ma all’andata non c’è stata una prestazione all’altezza di una semifinale di Champions da parte della squadra di Pioli. Il calcio è strano, se parti forte e trovi subito un gol i giochi si possono riaprire. Lo 0-2 è ribaltabile. Serve però il vero Milan: una squadra che giochi con voglia e orgoglio“.

Inter Milan Braida Leao

Braida: “Leao è un Gullit moderno”, poi il pronostico sulla finale di Champions League

Successivamente, impiegando anche un importante paragone, Braida ha indicato il rientro di Rafael Leao come possibile fattore decisivo a favore dei rossoneri:

“Può dare la scossa: è uno dei pochissimi giocatori al mondo che può farti vincere la partita da solo. È strepitoso, sicuramente il giocatore più forte e importante del Milan. Con lui tutto può succedere. Fa cose in campo che gli altri non sanno fare. É un Gullit moderno: le strutture fisiche dei due sono analoghe. Staccano il terreno da terra per la potenza che esprimono quando partono in progressione. Sono inarrestabili”.

Infine, l’attuale dirigente della Cremonese ha svelato di auspicare per una finale nostalgica per il Diavolo, anche se, a detta sua, la grande favorita per la vittoria della Champions sarebbe un’altra squadra: