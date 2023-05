Euroderby, Buffon tifa Milan: “Vorrei emozionarmi davanti alla rimonta”

L’euroderby di Champions tra Milan e Inter continua e essere il topic principale per quel che riguarda il calcio in Italia, con il match di ritorno che vedrà impegnate martedì sera le due squadre milanesi. I rossoneri sono chiamati a rimontare uno svantaggio di due reti, possibilmente con una prestazione dignitosa rispetto alla gara d’andata.

Per ridare entusiasmo a squadra e allenatore, i tifosi milanisti si sono presentati a Milanello insieme agli ultras della Curva Sud per intonare cori e mostrare striscioni al gruppo che dovrà affrontare una gara che potrebbe portare potenzialmente il Milan a giocare una finale di Champions League.

Sul big match che deciderà una delle due finaliste di questa Champions League si è espresso Gianluigi Buffon durante la Milan Football Week:

Mi piacerebbe, per quanto fatto dal Milan in questi due anni, emozionarmi nel derby di ritorno. Restare attaccato al televisore per 90 minuti pensando che il Milan possa recuperare .

Il portiere del Parma ha analizzato la gara d’andata tra le due milanesi in questo modo:

Il Milan non merita di dare quella sensazione data all’andata. L’Inter è stata straripante. Per me non c’è tutta questa differenza. Il Milan merita un’altra prestazione