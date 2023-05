Milan fuori dalla Champions, tifosi furiosi sui social dopo la sconfitta nel Derby

Preso d’assalto. Il cammino del Milan si è interrotto questa sera: la squadra di Pioli ha mancato l’accesso alla finale di Istanbul. Il doppio Euroderby di Champions League ha premiato l’Inter questa volta, dopo che il precedente del 2003 aveva sorriso ai rossoneri.

Una sconfitta amara, che pesa come un macigno sullo stomaco. Perdere un derby non è mai bello, figuriamoci se lo si fa nella più importante competizione continentale. Ore difficili in casa Milan, soprattutto per colui che risulta essere il condottiero di questa squadra: Stefano Pioli.

L’allenatore ex Fiorentina è finito sulla graticola: dopo questa sera, un sacco di tifosi milanisti hanno deciso di voltargli le spalle. Ne è un esempio ciò che sta accadendo su Twitter in questo momento.

Stefano Pioli AC Milan

Twitter: spopola l’Hashtag contro Pioli

A seguito del triplice fischio, il tifo milanista riversatosi su Twitter per commentare a caldo la partita appena finita, si è fatto protagonista dell’Hashtag #Pioliout. Quest’ultimo non ci ha messo molto per entrare di petto nelle recenti tendenze di Twitter Italia.

Una situazione tutt’altro che calma, scaturita dalla brutta eliminazione rimediata questa sera dal Milan. Quale sarà il futuro di Stefano Pioli?