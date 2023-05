Inter-Milan, cifra monstre vinta in Inghilterra con una puntata impensabile

E’ incredibile quello che successo in Inghilterra. Il derby di ieri sera finito 1-0 per la squadra di Inzaghi sembra non aver fatto felici solo i tifosi dell’Inter ma anche uno scommettitore inglese che ha “letto” alla perfezione una delle chiavi della partita e gli ha permesso di portare a casa una cifra mostre con solo 6 sterline (6.90€) giocando una combinazione abbastanza particolare.

Curva Milan Inter

L’incredibile puntata

La puntata pensata per il derby era riguardante i falli commessi, infatti questo ragazzo ha deciso di giocarsi che ognuno dei titolari (esclusi i portieri) commettessero minimo un fallo. Scommessa vinta grazie ai 37 falli totali (15 per l’Inter e 22 per il Milan) fatti dai 20 giocatori di movimento e con solo sei sterline, il ragazzo ha vinto 157 volte la posta piazzata. Possiamo dire che la fortuna (e anche la bravura) anche stavolta ha aiutato gli audaci.