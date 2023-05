La semifinale di Champions League tra Inter e Milan ha visto trionfare i nerazzurri per 1-0 che accedono così alla finale del 10 giugno con un risultato complessivo di 3-0. Al termine della gara, ai microfoni di Mediaset è intervenuto il grande ex della sfida Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

Queste le parole di Hakan Calhanoglu sul Milan:

I Derby sono sempre pesanti, per me di più. Il passato è passato, fare sempre fuoco non è buono. Sono ancora con buoni rapporti con gli ex compagni e lo staff. Massara abita sotto casa mia e ci vediamo sempre. C’è rispetto in Champions lo abbiamo dimostrato sempre. Oggi siamo rilassati e contenti di essere in finale.