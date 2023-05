Inter-Milan, tensione totale anche fuori dal campo: coinvolti Zhang e Cardinale!

Continua il gelo tra le due società: nonostante l’Euroderby, nessun incontro in programma tra i presidenti di Inter e Milan.

Nella sua edizione odierna, Tuttosport ha provato a ricostruire la vicenda, ponendo l’accento su come i rapporti tra Gerry Cardinale e Steven Zhang non siano praticamente mai iniziati. Sebbene siano passati circa dieci mesi da quando RedBird ha acquisito le quote di maggioranza del Milan, i due non avrebbero ancora mai parlato fra di loro, quantomeno in pubblico.

Il tanto atteso incontro non è avvenuto neppure in occasione del primo atto dell’Euroderby: il 10 maggio a San Siro, sia il chairman rossonero che quello nerazzurro erano presenti sugli spalti, ma si sono tranquillamente ignorati.

Inter Milan Zhang Cardinale

Continua il silenzio tra Cardinale e Zhang: nessun incontro in programma nonostante l’Euroderby

Un silenzio assoluto che non sembra destinato a rompersi presto. Difatti, negli ultimi anni, l’Inter ha mantenuto la tradizione del pranzo fra dirigenze prima delle partite europee. Un’occasione perfetta per distendere i rapporti che, però, non verrà colta: non vi è in programma alcun primo incontro tra Cardinale e Zhang per la storica giornata di oggi.

Quindi, quali sarebbero i reali motivi dietro questa totale freddezza? Secondo Tuttosport, potrebbe aver inciso finora la situazione internazionale tra Stati Uniti d’America e Cina.

Ancor più probabile che, invece, le divergenze siano legate alla questione del nuovo stadio delle due squadre milanesi: pare che il presidente nerazzurro non abbia gradito la decisione del Milan (avallata da Cardinale) di voler proseguire il progetto in proprio, abbandonando dunque quanto portato avanti con la precedente proprietà di Elliott.