Scaroni: “Nel calcio può succedere di tutto”, poi il commento a sorpresa

Alle ore 21 si disputerà Inter-Milan a San Siro, gara di ritorno della semifinale di Champions League. Rossoneri che dovranno provare a ribaltare il risultato della partita di andata, finita con il risultato di 0 a 2 a favore dell‘Inter.

Obiettivo difficile da raggiungere ma non impossibile, considerando le tante rimonte viste in passato in Champions League.

Scaroni concentrato sul derby: “Ho ansia”

Paolo Scaroni ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel pre-partita di Inter-Milan ai microfoni di Sky: