Brutto gesto dei tifosi dell’Inter: festeggiano a Milano bruciando la maglia di Leao (VIDEO)

Saranno lunghe settimane in casa Milan quelle che portano verso la fine della stagione. Il Diavolo deve riuscire a dimenticare la cocente eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter. Infatti sarà fondamentale riprendere la marcia in Serie A per provare un ultimo assalto alle prime quattro posizioni.

Inter-Milan, l’attacco a Leao

Se è vero che la notte porta consiglio, è anche vero che troppe volte può mostrare la nostra parte peggiore. Così è stato nel post di Inter-Milan. Infatti i tifosi nerazzurri, giustamente galvanizzati dalla finale di Champions League raggiunta, si sono lasciati andare a gesti deplorevoli nella nottata milanese.

Il tema è sempre quello: qual è la linea di demarcazione tra sfottò e cattivo gusto? Quando si tratta di sfumature è sempre difficile da dire, ma i cori intonati contro Leao nel post partita di Inter-Milan pendono decisamente dal lato del cattivo gusto.

VIDEO: Tifosi-Inter-Leao

Infatti i tifosi dell’Inter hanno cantato in piazza: “Sta bruciando Leao, sta bruciando Leao“. Non paghi del coro hanno anche dato fuoco alla maglia rossonera del portoghese. È evidente che quando si parla di saper vincere non si gettino parole al vento.