Scaroni tranquillizza i tifosi su Adli e De Ketelaere: “Bisogna aspettarli”, poi il commento sulla situazione stadio

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato una sua intervista a Radio Anch’io Sport, su Radio Rai, dove ha parlato del nuovo stadio e anche della situazione che vivono giocatori quali Adli e De Ketelaere, poco utilizzati in questa stagione.

In merito al San Siro e al nuovo stadio Paolo Scaroni ha così parlato:

Il tema dello stadio è talmente trito e ritrito, sui social mi chiamano Paolo Stadioni, questo per far capire quanto parlo di stadio. Le ipotesi di ristrutturazioni di San Siro diventano impossibili perché ci giocano due squadre. Il numero di partite rende impossibile fare dei lavori pesanti. Ci guardiamo intorno per trovare soluzioni, ci stiamo lavorando.