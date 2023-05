Juventus, assenza pesante per Allegri: il calciatore salta il Milan!

Alla penultima giornata di Serie A, giungono delle non felici notizie per la formazione di Allegri, che non potrà contare su uno dei suoi attaccanti. Per la partita di stasera contro il Milan, la Juve non vedrà infatti tra i suoi convocati proprio Dusan Vlahovic.

Nella lista da poco diffusa dei giocatori convocati da Allegri per scendere oggi in campo con la Juve, non figura infatti Vlahovic.

Dusan Vlahovic, Juve

Vlahovic salta contro il Milan: i convocati da Allegri per la formazione della Juve

I rossoneri non dovranno così fronteggiare in campo un attaccante del calibro del serbo, vittima di un non indifferente problema muscolare.

I convocati:

Szczesny, Pinsoglio, Perin, Bremer , Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani, Barbieri, Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Sersanti, Chiesa, Milik, Kean, Di Maria, Iling-Junior.