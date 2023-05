Juventus-Milan, Giroud consegna la Champions: ora servono rinforzi

Dopo la vittoria di ieri sera ai danni della Juventus, Stefano Pioli & Co sono riusciti a strappare, dopo una lunga e sofferente stagione, il pass per la Champions League 2023/2024.

Un’annata da resettare, ma che per alcuni aspetti potrebbe rappresentare un ottimo punto di partenza per gli anni a venire. Ora, però, serve la mano della società.

Se Olivier Giroud e i suoi compagni il loro compito stagionale l’hanno portato a termine a Torino, lo stesso non si potrebbe dire di una dirigenza che, soprattutto in questa stagione, non ha dato sufficienti garanzie per il futuro.

Giroud Juventus Milan

Champions League, obiettivo raggiunto: ora la palla passa a Maldini e Massara

Per competere ad alti livelli servirà migliorare quelle che sono le lacune principali della rosa a disposizione del tecnico rossonero, partendo da un reparto avanzato che, quasi sicuramente, verrà rivoluzionato in estate.

I presupposti, però, non mancano, e lo si è visto anche dalle ultime notizie trapelate proprio ieri sera su Daichi Kamada, ormai ad un passo dal vestire la maglia del Milan a partire dalla prossima stagione.

Non sapremo con certezza quale potrà essere il destino dei rossoneri. La prerogativa è di continuare quanto di buono fatto, senza sfaldare inutilmente le basi gettate negli anni precedenti.