Giroud: “Stasera vogliamo raggiungere il nostro obiettivo”

Alle ore 20:45 avrà inizio Juventus-Milan all’Allianz Stadium di Torino. Match decisivo in ottica qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Infatti i rossoneri anche con solo un pareggio riuscirebbero a blindare il quarto posto.

Bianconeri che invece devono sperare di vincere quest’oggi per andare a -2 sul Milan per poi sperare in una propria vittoria e in un’ulteriore sconfitta dei rossoneri nell’ultima giornata di Serie A.

Olivier Giroud durante il pre-partita di Juventus-Milan

Giroud avvisa il Milan: “Il nostro destino è nelle nostre mani”

Olivier Giroud ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante il pre-partita di Juventus-Milan ai microfoni di DAZN: