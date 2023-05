Leao ci sarà per Milan-Inter? Pioli fa sperare i tifosi!

Vigilia di Euroderby per Milan e Inter. I rossoneri arrivano alla semifinale di Champions League, con l’incognita legata alle condizioni di Leao.

Stefano Pioli ha parlato delle condizioni del portoghese e del Derby di Champions League, ai microfoni di Sky Sport.

Nella lunga intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato delle condizioni del portoghese.

“Ho cercato anche io la parola elongazione su internet quando mi è arrivato il messaggio del suo infortunio… Era previsto oggi il lavoro sul campo, domattina proverà a spingere e se starà bene ci sarà, altrimenti no. Potrebbe anche partire titolare, o è in grado di giocare o non verrà neanche in panchina. Dipenderà da domani il tipo di lavoro che farà, per la qualità e per le caratteristiche del giocatore deve essere al 100%, vediamo è ancora tutto aperto”.