Leao rinnova prima dell’euroderby? Cambia lo scenario!

Giornata importante quella di oggi in casa Milan con i rossoneri che dopo la fondamentale vittoria contro la Lazio sono tornati subito al lavoro in quel di Milanello in vista dell’imminente euroderby di Champions contro l’Inter mercoledì sera alle 21 in un San Siro che sarà letteralmente gremito.

Oggi non sarà presente Rafael Leao che ha subìto ieri un infortunio muscolare che dovrà essere valutato per stabilire la presenza o meno del portoghese nell’andata delle semifinali, allo stesso tempo però ci sono delle novità sul fronte rinnovo di contratto del portoghese.

Rinnovo Leao, cambia tutto prima dell’euroderby!

Si pensava che prima del derby di mercoledì potesse arrivare l’ufficialità del rinnovo di contratto dell’Mvp dello scorso campionato, ma la Gazzetta dello Sport ha fornito degli aggiornamenti riguardo la situazione contrattuale del portoghese.

Secondo la Rosea difficilmente si arriverà ad una soluzione prima dell’andata delle semifinali e discorsi quindi rimandati, ma Rafa pare davvero essere vicino al rinnovo tanto che Tuttomercatoweb riporta che Leao dovrebbe firmare un contratto da 6,5 milioni di euro fino al 2028.

Il rinnovo non sarà fatto entro mercoledì, ma pare che sia sempre più vicino.

Andrea Mariotti