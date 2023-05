Leao-Milan, cosa manca per il rinnovo: la situazione

Si dice che una rondine non faccia primavera. Un proverbio che dovrebbe essere modificato come segue: “Rafael Leao fa primavera”. Dall’arrivo della bella stagione il portoghese, tornato a sorridere con il pallone tra i piedi, è risbocciato come il più bello dei fiori.

Il bottino parla chiaro: sette partite tra campionato e Champions League, quattro gol e tre assist. Il numero 17 è tornato a spostare gli equilibri, come avvenuto d’altronde nel periodo tra aprile e maggio della passata stagione.

Il classe ’99 può ancora essere decisivo come nella volata scudetto 21/22 per trascinare il Milan in questo mese di fuoco. Dopo il lasso di tempo tra gennaio e marzo vissuto in sordina, un fattore determinante può aver inciso profondamente nella nuova esplosione di Leao.

Leao rinnovo Milan

Milan, fiducia sul rinnovo di Leao: le parti sono vicine

Una maggiore chiarezza sulla questione rinnovo ha trasmesso serenità all’attaccante, che ha trasferito questa tranquillità anche in campo. Il futuro del portoghese è sempre più vicino alla permanenza a Milano.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ufficialità potrebbe infatti arrivare in tempi brevi. Nella vigilia della sfida con la Roma è arrivato l’accordo tra le parti: prolungamento di 5 anni con adeguamento a 7 milioni a stagione.

L’ultimo nodo rimasto da sbrogliare concerne la multa di 22 milioni dovuta allo Sporting Lisbona, che tuttavia ne reclama ben 45. Nei prossimi giorni si avranno aggiornamenti a riguardo, ma qualora la cifra rimanesse sul primo limite massimo, sarebbe il Lille a saldare tale debito.

Dalle parti di Via Aldo Rossi si avanza ancora con cautela. Non è ancora detta l’ultima parola, ma la fumata bianca non tarderà.