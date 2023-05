Maldini sonda il mercato: apertura dalla Francia per un obiettivo!

Il Milan ha dato ieri l’ennesima dimostrazione di avere una panchina poco efficiente. A preoccupare maggiormente Stefano Pioli, però, è il reparto offensivo, non incisivo in assenza dei titolari. Infatti, nella sfida a San Siro con la Cremonese, è maturato il risultato di 1-1, agguantato nei minuti di recupero. Visto lo scarso rendimento di De Ketelaere e Origi in questa stagione, Maldini ha aperto già la trattativa per un attaccante del campionato francese.

Apertura dal parte del Montpellier per Wahi: Maldini ci prova

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna dell’Equipe, il club rossonero avrebbe avuto i primi contatti col Montpellier per Elye Wahi. Nei prossimi giorni dovrebbero avvenire ulteriori contatti, con i francesi che richiedono una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. I rossoneri, però, non sono l’unica squadra interessata al giovane prodigio francese: su di lui, infatti, ci sono anche il Monaco e l’Eintracht Francoforte.