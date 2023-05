Calciomercato Milan, Maldini stregato da un talento turco: la notizia

Sebbene il Milan sia impegnato ancora in Serie A e sulla Champions League, iniziano già a circolare le prime voci di calciomercato. Il tandem Maldini-Massara è sempre attento alle occasioni di mercato, ma soprattutto è vigile sui giovani e su obiettivi non dispendiosi. Dalla Turchia è stata lanciata un’indiscrezione su un’interesse del Milan su un giocatore del Galatasaray.

Maldini e Massara seguono Akturkoglu: l’indiscrezione

In vista della prossima stagione il Milan è vigile su nuovi giocatori da inserire per rinforzare la rosa. Ovviamente l’obiettivo del club in primis è la sostenibilità economica, e dunque si punterà su profili giovani e poco costosi.

Dalla Turchia è rimbalzata un’indiscrezione, lanciata dal portale SportArena, che afferma come il Milan sia sulle tracce del classe ’98 del Galatasaray Karem Akturkoglu. Il giocatore turco occupa il ruolo di esterno sinistro, ma può giocare anche sulla fascia destra e dietro la punta.

Per Akturkoglu i rossoneri sono pronti ad offrire 13 milioni di euro al Galatasaray, ma i turchi chiedono almeno 15 milioni per lasciar partire l’esterno. Ad ora è solo un’indiscrezione, ma sicuramente è una pista da tenere d’occhio visti gli affari già conclusi in passato da Maldini e Massara.