Marotta torna sul derby vinto contro il Milan: “Per l’Inter un fattore è stato importante”

Il Milan è uscito sconfitto dalla sfida d’andata di Champions League con l’Inter per 2-0. In casa rossonera vietato gettare la spugna e pensare di essere già fuori dalla competizione, tra i nerazzurri invece si predica la calma per una qualificazione vicina, ma non ancora raggiunta.

Intervenuto sul palco de Il Foglio Sportivo 2023, Beppe Marotta, AD dell’Inter ha parlato della doppia sfida tutta milanese.

Inter-Milan, Marotta non sottovaluta i rossoneri

L’amministratore delegato dei nerazzurri ha parlato della sfida di Champions League, parlando anche dei rossoneri: