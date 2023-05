Milan, a San Siro arriva la Cremonese: dato da urlo contro i grigiorossi

Sono ore di vigilia queste in casa Milan, con i rossoneri che stasera saranno impegnati in una partita a dir poco fondamentale nella corsa alla Champions League che ormai è più accesa che mai.

Questa sera in quel di San Siro arriverà la Cremonese di Davide Ballardini reduce da un pareggio in casa con l’Hellas Verona, e più in generale da un periodo in cui i grigiorossi hanno mostrato di poter mettere in difficoltà diverse squadre.

Per il Milan la partita di stasera rappresenta un esame troppo importante e per questo i ragazzi di Pioli non possono permettersi di sbagliare questo incontro, questa sera inoltre i rossoneri potranno anche contare sull’apporto di San Siro che solitamente porta bene negli scontri contro la squadra lombarda.

Milan-Cremonese, San Siro porta bene negli scontri contro i grigiorossi: il dato

Nelle ultime sette partite giocate a San Siro contro la Cremonese, il Milan ha sempre conquistato i tre punti.

Questo dato è secondo solo a quello contro l’Avellino dove i rossoneri hanno 8 partite giocate a San Siro con 8 vittorie.

Andrea Mariotti