Secondo la Gazzetta dello Sport, quella del Milan potrebbe essere una sessione estiva molto calda. Furlani, Maldini e Massara sono chiamati ad una grande ristrutturazione, visto che gli addii potrebbero ammontare addirittura a dieci.

Quante cessioni in estate: tutte le situazioni

Il match di Champions League, ha messo in evidenza tutti i problemi attuali del Milan: rosa corta, una certa involuzione offensiva ed una squadra che soffre troppo spesso dal punto di vista fisico.

Il mercato fatto nel 2022 si è rivelato un fallimento dal momento che Origi e De Ketelaere, i due colpi “top” della sessione, si sono rivelati dei flop.

Alcuni calciatori invece come Ibra, Kalulu o Rebic, non hanno potuto aiutare la squadra rossonera per infortuni o per involuzioni dovute all’età.

Tatarusanu, Mirante, Bakayoko ed Ibra, partiranno sicuramente, vista la scadenza del loro contratto.

Dest non sarà riscattato e Vranckx potrebbe avere qualche possibilità in più di restare. Adli, che non ha convinto Pioli, cercherà una soluzione per giocare e Ballo-Touré, in caso di offerte, sarà ceduto.

Anche Rebic sembra alla fine del suo percorso col Milan, mentre tanti i dubbi sul futuro di Messias.

Le priorità del Milan sono tre per il mercato: un centrocampista alla Kessie, una punta ed un esterno d’attacco. In lista ci sono già nomi come Arnautovic, Morata, Loftus-Cheek, Palacios e Chukwuemeka.