Milan, attaccanti cercasi: contro la Sampdoria per il riscatto

A chiudere il sabato di Serie A sarà la sfida tra Milan e Sampdoria, allo stadio San Siro. Dopo l’uscita in semifinale di Champions League contro i cugini nerazzurri, i rossoneri hanno ancora un obiettivo da raggiungere: la qualificazione alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie.

Contro una Sampdoria già retrocessa, ma che proverà comunque a tenere alto l’onore, il Milan di Stefano Pioli dovrà cercare di portare a casa i tre punti, riscattandosi dalle recenti prestazioni sia in Campionato che in Champions.

Milan a caccia di gol dai suoi attaccanti, Leao e Giroud

La stagione rossonera non è stata all’altezza delle aspettative: dopo la vittoria dello Scudetto della passata stagione, ci si immaginava un andamento diverso dalla squadra di Pioli. In Campionato, la squadra rossonera nulla ha potuto, come tutte le altre, a fermare la corazzata Napoli.

Si poteva fare qualcosa di più? Assolutamente sì. Perché il 3 a 0 subito in Supercoppa contro l’Inter è stato un fulmine a ciel sereno; e poi l’uscita agli ottavi di Coppa Italia contro il Torino, in superiorità numerica.

Un percorso sicuramente positivo è stato quello in Champions League: il passaggio del turno nei gironi, la vittoria sul Tottenham agli ottavi e quella sul Napoli ai quarti. E in semifinale? Contro l’Inter si è visto il Milan degli ultimi mesi, un Milan spento, senza cattiveria, e senza i suoi principali trascinatori, Leao e Giroud in primis.

C’è un particolare segnale che può preoccupare i tifosi rossoneri: mancano i gol dei propri attaccanti. Le tre sconfitte consecutive, Inter-Spezia-Inter, senza segnare un gol lo testimoniano: non accadeva dal marzo del 2002 (Gazzetta dello Sport). Ciò che manca di più alla squadra sono i gol dei loro bomber, Leao e Giroud.

Dopo la vittoria sul Lecce lo scorso 23 aprile, dove il portoghese mise a segno una doppietta, sia in Campionato che in Champions nessuno dei due ha più segnato. E se vogliamo dirla tutta, l’ultimo gol di Giroud in Serie A risale al 13 marzo, contro la Salernitana.

12 gol in Campionato per il portoghese, 8 per il francese: numeri ben sotto la media. La partita contro la Sampdoria può essere quella giusta per il riscatto del numero 17 e numero 9.