Ballardini: “Faremo la nostra partita”, poi il pensiero al Milan

Alle ore 21.00 di domani vi sarà la sfida di San Siro tra Milan e Cremonese. Sfida che i rossoneri sono chiamati a non sbagliare.

Alla vigilia del match, Davide Ballardini, mister della Cremonese, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa.

Le parole di Ballardini!

I punti sono molto pesanti anche per loro, si stanno giocando la qualificazione per la Champions. Viste le tante gare ravvicinate può essere che facciano riposare qualcuno. Da parte nostra abbiamo la convinzione che se ci sei come squadra, con l’atteggiamento giusto, fai la tua partita.

Origi e De Ketelaere

Turnover previsto per Pioli per la sfida di domani, visti i match decisivi ravvicinati contro Lazio in campionato ed Inter in Champions. Possibili chance dal primo minuto per chi ha giocato meno ultimamente: Kaluku, De Ketelaere e Origi su tutti. Sfida che, nonostante il turnover, andrà comunque vinta per non rischiare di rimanere fuori dai primi quattro in campionato.

E’ chiaro che affrontiamo dei mostri, perché il Milan quando sta bene fisicamente, tale è: sono forti, consapevoli, e mantengono quell’umiltà che le grandi squadre devono avere. Noi da parte nostra siamo convinti che se facciamo una bella partita, da squadra faremo la nostra prestazione anche a San Siro contro il Milan.

Subito dopo la conferenza stampa, il tecnico della Cremonese ha diramato la lista dei convocati. Importanti i rientri di Sernicola (dalla squalifica) e Benassi. Rimangono fuori l’infortunato Tsadjout e lo squalificato Quagliata.