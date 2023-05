Adani sicuro su Pioli e Inzaghi: “Uno ha più pressioni”

Siamo entrati ufficialmente nella settimana dell’euroderby di Champions tra Milan e Inter, con l’Italia intera che si dividerà tra rossoneri e nerazzurri, con una delle due milanesi che si troverà ad affrontare in finale la vincente di Real Madrid-Manchester City.

Sono tante le sfide che si vedranno nel corso dei due atti di questa sfida: Pioli contro Inzaghi, Calhanoglu contro Bennacer e Barella contro Tonali sono solo alcuni di questi, con le stelle di Leao e Lautaro pronte a illuminare San Siro in entrambi i match.

Come arrivano le due squadre alle semifinali? La Gazzetta dello Sport l’ha chiesto a Lele Adani. il quale ha parlato di un’eventuale assenza di Leao:

Sullo stato di forma della squadra di Pioli, l’opinionista sportivo dice:

Interrogato su quale attaccante dell’Inter andrebbe a temere di più come difensore rossonero, Adani non ha dubbi:

L’opinionista ha provato a delineare la chiave della partita dal punto di vista rossonero;

L’Inter la devi attaccare per metterla in difficoltà. Se ai nerazzuri fai fare la partita, rischi per forza perché sa come creare occasioni da gol a raffica e, rispetto al Napoli, ha più esperienza nel leggere i momenti della partita.