Euroderby, Barella infiamma Milan-Inter: “Saranno decisivi tre fattori!”

Intervistato ai microfoni di UEFA.com, anche Nicolò Barella ha rilasciato delle dichiarazioni sul match d’andata tra Milan e Inter valevole per le semifinali di Champions League.

Il centrocampista nerazzurro ha caricato i suoi, indicando quello che servirà per avere la meglio in partite di tale importanza, descrivendo anche le emozioni che una sfida del genere può dare a un giocatore.

Barella suona la carica all’Inter: “Serviranno cuore, coraggio e forza!”

“Serviranno cuore, coraggio e forza, ma servirà anche capire che è una partita di calcio e quindi può succedere di tutto e molti fattori diversi potrebbero essere decisivi. Il mondo intero seguirà questa partita, saremo tutti contenti di essere in campo in quel momento. Quando San Siro è pieno di tifosi che urlano ‘The Champions’, io mi ritrovo a pensare ‘Ci siamo!’. Sono sensazioni forti. Ti vengono i brividi, e solo uno stadio come San Siro, una competizione come la Champions e i tifosi dell’Inter possono regalartele. Sono contento di avere ancora un po’ di energia per questa parte finale, che è fondamentale. Sembra strano, ma abbiamo lavorato meglio da squadra in Champions League che in campionato. Potrebbero essere le sensazioni che si provano con una certa atmosfera: ascoltare quella musica ti dà la spinta in più. Non è affatto una scusa, ma ci sono partite in cui inconsapevolmente ti metti davvero in gioco e trovi l’energia giusta: questa è la Champions“.