Inter favorita? Pioli non ci sta: la risposta in conferenza!

L’attesa sta per terminare, Milano vive ormai in un mondo a parte: fra poco più di 24 ore sarà derby europeo. Come nel 2003, Milan ed Inter tornano a competere per un posto in finale di Champions League, affrontandosi in una semifinale che si prospetta alquanto incandescente.

Nella splendida cornice di San Siro, che accoglierà per ben 2 volte in 6 giorni le compagini nerazzurra e rossonera, Inzaghi e Pioli promettono di scaldare l’ambiente per portare a casa l’agognata vittoria. Entrambe in forma grazie agli ultimi risultati maturati in campionato, le due formazioni milanesi si preparano dunque al grande scontro. E lo fanno tramite la consueta conferenza stampa pre-match, oggi più calda che mai. In casa Milan, a presentare il match ci ha pensato ovviamente mister Pioli, accompagnato dall’imponente figura di Olivier Giroud.

“Sono orgoglioso di questa squadra”, le parole di Giroud su Milan Inter

Dopo gli eventi dello scorso campionato, risulta ormai difficile scindere il derby di Milano dall’immagine di Olivier Giroud. Già decisivo in quel di Napoli, ai fini della qualificazione rossonera, il francese “minaccia” dunque di finire nuovamente a tabellino nell’imminente sfida all’Inter. In particolare, queste le parole rilasciate dal numero nove del Milan in conferenza stampa:

“Il derby è una partita speciale, diversa dalle altre, mi piace molto giocare questo tipo di match. Tutti dobbiamo essere carichi al 110% per darci una mano l’un l’altro grazie alle nostre caratteristiche. Il Milan è il secondo club più importante d’Europa per Champions League vinte e sono molto orgoglioso dei risultati raggiunti con questa squadra. Giocare un derby in semifinale è tanta roba. Proverò ad essere come sempre disponibile per i miei compagni, aiutandoli e caricandoli. Abbiamo bisogno di esperienza ma mi fido di questa squadra“. “Rivincita del Mondiale con Lautaro? Anche della Supercoppa! (ride ndr.). Sarà indubbiamente un bel duello, ma non sarà solo Giroud vs Lautaro. Non c’è nulla di personale fra me e lui, questa sfida nella sfida non limiterà la mia concentrazione. Sarò pronto ad essere a piena disposizione dei miei compagni, sarò motivato come sempre. Domani sarà una grande opportunità per vincere ancora alla mia età, nonostante io sia ancora affamato come se fossi giovane”. “A questo livello ogni partita diventa difficile. Noi abbiamo ambizione e ci crediamo, penseremo partita per partita. In primis c’è l’Inter, poi vedremo se sarà Real o City. Sarà un successo che riguarderà l’intera squadra”.

“Su Leao decideremo all’ultimo minuto”, Pioli aggiorna in vista di Milan Inter

Le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Inter: