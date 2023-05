Milan-Inter, rossoneri già al lavoro in vista del derby: le ultime

Il fine settimana del Milan è iniziato nel migliore dei modi con i rossoneri che hanno sconfitto ieri la Lazio di Maurizio Sarri guadagnando punti fondamentali in ottica Champions su una delle dirette concorrenti, unica nota stonata è stato lo stop di Rafael Leao nei primi minuti di gara.

La settimana che inizierà domani porterà con sé quello che forse è l’appuntamento più importante della stagione, l’euroderby di Champions League e la squadra di mister Pioli vuole arrivare al meglio all’impegno di mercoledì sera e per questo oggi non ci sarà il giorno libero per i calciatori del Milan.

Milan-Inter, rossoneri già al lavoro per la partita di mercoledì

Stando infatti a quanto riportato da Milannews.it, i rossoneri sono già totalmente focalizzati sul match di Champions e quest’oggi i ragazzi di Pioli saranno già a Milanello per una seduta di scarico per chi ha giocato ieri, e allenamento normale per gli altri componenti della squadra.

Assente Rafa Leao in attesa degli esami.

Andrea Mariotti