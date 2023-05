Capello: “Inter favorita sul Milan”, poi il commento sull’assenza di Leao

In vista dell’euroderby tra Milan e Inter, Fabio Capello ha indicato i nerazzurri come favoriti per il passaggio del turno:

“L’Inter parte leggermente favorita perché in questo momento mi sembra una squadra che ha trovato una certa inquadratura, una certa determinazione. Ha molti giocatori che possono essere decisivi, che realizzano gol, ma direi che è la partita dell’attenzione questa”.

Euroderby, Capello: “Milan molto più debole senza Leao”

Direttamente dai Laureus Awards a Parigi, l’ex allenatore rossonero ha poi parlato ai microfoni de Il Messaggero anche della possibile assenza di Rafael Leao tra le fila del Diavolo:

“Essendo un derby, c’è grande pressione e ci vuole molta attenzione durante ogni momento della partita perché ci sono giocatori di ottimo livello che ti possono castigare. È sicuramente molto difficile per tutti e due. Ognuno pensa di aver capito i punti deboli dell’altra, è una gara che va preparata in una certa maniera. Certo che il Milan, senza Leao, è una squadra con un potenziale offensivo molto più debole“.”.