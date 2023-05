Milan-Inter, l’iniziativa per l’euroderby: il rossonero arriva in tutto il mondo!

Giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli che sarà di scena domani sera in un San Siro gremito in quella che con ogni probabilità sarà la partita più importante della stagione: la semifinale di Champions League contro i cugini dell’Inter .

Tutto l’ambiente vuole ovviamente regalare delle emozioni alla tifoseria che è sempre pronta a sostenere i propri ragazzi per queste partite dal peso specifico decisamente importante. Il Milan da sempre si dimostra “sensibile” con i suoi tifosi organizzando iniziative e campagne speciali e anche in questo caso il club rossonero non ha fatto eccezione.

Per questa importante occasione i rossoneri hanno voluto lanciare la campagna “A light that never fades”, per far risaltare ancora di più i colori del club in tutto il mondo.

Euroderby, l’iniziativa del Milan per i suoi tifosi

L’iniziativa “A light that never fades” è stata spiegata così dal club rossonero in una nota stampa:

il Club ha lanciato la campagna “A light that never fades”, che ha lo scopo di coinvolgere gli oltre 550 milioni di tifosi milanisti nel mondo invitandoli a illuminare le proprie case, le città e gli spazi digitali con una luce rossa – simbolo di una fede che non muore mai – andando, così, a creare un abbraccio virtuale che avvolge tutto il globo. Un abbraccio che ha come protagonista d’eccezione il Burj Khalifa – uno dei simboli di Dubai e il più alto grattacielo al mondo – che si è illuminato di rossonero ieri sera, rafforzando ancora di più il coinvolgimento della campagna su scala internazionale. Un coinvolgimento che è presente anche a livello locale attraverso l’illuminazione di San Siro e dell’Ippodromo SNAI San Siro, e a cui hanno aderito alcuni dei partner come PUMA – che colorerà di rosso la città attraverso affissioni – e wefox, che insieme a Banco BPM, Fiera MiCo e l’Istituto dei Ciechiillumineranno di rosso la propria sede milanese. Inoltre, a partire da oggi è presente in piazza Duomo un’installazione luminosa che rappresenta il crest di AC Milan, e che diventa l’occasione perfetta per tutti i tifosi che arrivano a Milano per scattare foto che possano diventare in futuro un ricordo indelebile di una passione che non ha mai fine.

Andrea Mariotti