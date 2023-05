Brahim Diaz accende il Derby: “Il Milan è pronto”, poi la risposta sul futuro

Una giornata ricca di interviste e dichiarazioni la vigilia di Milan-Inter. Nella giornata antecedente al grande match infatti, molte sono state le voci narranti in merito all’incontro di Champions, fra calciatori, ex tesserati, opinionisti e figure dirigenziali.

Alle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dai vari Inzaghi, Dimarco, Pioli e Giroud ed alle parole pronunciate dal patron rossonero Cardinale, si affiancano quelle di Brahim Diaz. Intervistato da Marca, il trequartista spagnolo è intervenuto sulla propria situazione al Milan nonché sull’imminente semifinale di Milano.

Di seguito, le parole di Brahim Diaz, inerenti al match fra Milan ed Inter e rilasciate al quotidiano spagnolo Marca:

“Abbiamo affrontato l’Inter tante volte ma questa sarà una partita pazzesca. Ci saranno tanti duelli e scopriremo quali colori dominano la città. Sarà sicuramente emozionante, c’è tensione nell’aria ma abbiamo avuto tante partite importanti di seguito per pensare. L’atmosfera da derby è palpabile, la gente non vede l’ora che arrivi il giorno della partita. Non dobbiamo dimenticare che, oltre ad essere un derby, è una semifinale di Champions”.

Poi, Brahim Diaz ha risposto ad alcune domande inerenti al proprio compagno di reparto Rafael Leao, terminando l’intervista con delle dichiarazioni in merito al proprio futuro:

“Leao è un giocatore incredibile. A seconda del movimento che faccio, gli do la palla sul piede o nello spazio, perché non puoi non dargliela: in gara è inarrestabile! Siamo amici, parliamo molto e questo rende tutto più facile. Non appena mi giro, lo guardo subito per cercare di creare un pericolo. È molto veloce, ha un gran fisico e in alcune caratteristiche mi ricorda Vinicius Jr. Sono entrambi grandi calciatori e grandi esterni sinistri”.

“Essere il numero 10 del Milan rappresenta per me un onore immenso. Conosco tutti quelli che l’hanno indossata e mi riempie di orgoglio, la pressione di dover fare sempre un passo in più mi stimola molto. A Milano i 10 sono stati indossati dai Palloni d’Oro, giocatori che hanno segnato un’epoca. Attualmente sono concentrato al 100% sulla squadra, visto che siamo alla vigilia di una partita importantissima. Voglio essere al top, al mio futuro penserò poi”.