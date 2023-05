Milan-Inter, le ultime su Leao: ci sarà mercoledì?

Nel giro di 48 ore, uno dei termini più cercati in Italia su Google Trends è “elongazione“. La parola, sconosciuta ai più, descrive l’infortunio di Rafael Leao nel match di sabato scorso a San Siro contro la Lazio di Sarri, con il portoghese costretto a uscire per infortunio dopo soli 11 minuti.

Il portoghese ha prontamente rassicurato i tifosi sui suoi social con un ottimistico:

We go again soon

Il Milan e i suoi tifosi sperano che quel “soon” sia tra poco più di 48 ore, quando andrà in scena il primo atto dell’euroderby di Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi. L’elongazione del muscolo adduttore della coscia destra spesso non coincide con un recupero lampo, ma l’esterno rossonero si è sottoposto a terapie e viene osservato costantemente dallo staff rossonero.

Saelemaekers pronto a sostituire Leao

Secondo La Gazzetta dello Sport, un rientro forzato di Leao porterebbe solamente a uno stop ancora più lungo per il numero 7; per questo motivo Pioli sta pensando di mettere sulla fascia sinistra Saelemaekers, con Bennacer trequartista e Diaz sulla destra a supportare l’unica punta Giroud.

L’esterno belga dovrebbe vincere senza difficoltà il ballottaggio con Ante Rebic e Divock Origi, giocatori che non hanno dimostrato affidabilità nel corso della stagione. Inoltre, sembra improbabile la scelta di presentarsi con un modulo speculare a quello dell‘Inter.

Per Pioli. il numero 56 è il secondo giocatore più in forma della squadra rossonera, con i tifosi che sanno bene che il primo è chiaramente il ragazzo con la maglia numero 17, il quale rischia di vivere la semifinale d’andata di Champions da spettatore e non da protagonista.