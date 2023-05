Infortunio Leao, il portoghese rassicura i tifosi: il messaggio

La giornata di ieri ha ridato ai tifosi un gran bel Milan che ha sfornato una prestazione molto convincente contro la Lazio di Maurizio Sarri che per la prima volta dal 2020 non è riuscita nemmeno a calciare in porta grazie anche alla prestazione della difesa dei rossoneri.

La nota stonata è stata senza dubbio l’infortunio muscolare patito da Rafael Leao nei primi minuti della partita, lo stop ha letteralmente congelato San Siro che è rimasto con il fiato sospeso per capire le condizioni del suo fuoriclasse; non sappiamo ancora per certo l’entità dello stop del fenomeno portoghese ma lo stesso Rafa ha voluto tranquillizzare i tifosi su Instagram.

Negli scorsi minuti il numero 17 ha pubblicato una storia che pare essere abbastanza rassicurante.

Leao Milan Infortunio

Infortunio Leao, il portoghese tranquillizza i tifosi

Il messaggio è chiaro:

“Torneremo presto a surfare”

Non si hanno ancora certezze, sicuramente le prossime ore saranno fondamentali, ma questo messaggio fa ben sperare.

Andrea Mariotti.