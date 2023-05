Milan, Maldini ci riprova, ritorno di fiamma per l’ex Juventus!

Con la prossima finestra estiva di calciomercato alle porte, resta vigile il Milan, in cerca di nuovi rinforzi in attacco per la stagione successiva. Tra i diversi profili ricercati, una vecchia tentazione rossonera sarebbe in particolare riemersa proprio ora. Il Milan starebbe infatti riconsiderando il nome di Alvaro Morata, da tempo nella lista dei desideri di Maldini.

Il Milan ci riprova: Morata ancora tra i desideri della dirigenza rossonera

Morata, Atletico Madrid

Come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante la sostanziosa richiesta di ingaggio, il Milan vorrebbe infatti ritentare con Morata, vista soprattutto la sua capacità di adattamento, oltre che la sua conoscenza dello stesso campionato di Serie A come ex Juve.

L’attuale posizione di Morata potrebbe del resto presentarsi come più accessibile per il mercato rossonero.

Vista anche la sua imminente scadenza di contratto con l’Atletico Madrid, a giugno 2024, ci potrebbero infatti essere alcuni margini per averlo a un prezzo più basso. Sarebbe in ogni caso da capire quali siano le stesse intenzioni del club spagnolo.